TODAY
HORSE RACING
10:30 a.m., FS1 — NYRA: America’s Day At The Races
MONDAY
NO LIVE/TAPED GAMES SCHEDULED
TUESDAY
NO LIVE/TAPED GAMES SCHEDULED
WEDNESDAY
NO LIVE/TAPED GAMES SCHEDULED
THURSDAY
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL
1 a.m., FS2 — Richmond at Collingwood
FRIDAY
NO LIVE/TAPED GAMES SCHEDULED
SATURDAY
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL
1:30 a.m., FS2 — Adelaide at Port Adelaide
HORSE RACING
7:30 a.m., NBCSN — The Dubai World Cup
MIXED MARTIAL ARTS
1 p.m., ESPN — UFC Prelims: Undercard Bouts
4 p.m., ESPN — UFC Main Card: Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik