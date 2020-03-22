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10:30 a.m., FS1 — NYRA: America’s Day At The Races

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1 a.m., FS2 — Richmond at Collingwood

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AUSTRALIAN RULES FOOTBALL

1:30 a.m., FS2 — Adelaide at Port Adelaide

HORSE RACING

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1 p.m., ESPN — UFC Prelims: Undercard Bouts

4 p.m., ESPN — UFC Main Card: Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

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