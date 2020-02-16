Honor Roll
Sixth grade: Skyla Ann Barr, Shania Imani Barton, Alexia Flores Briones, Emily Kay Brown, Natalie Kay Carlin, Kylee Jane Carlson, Evelyn Castro-DeDios, Perla Yuriana Cazarez-Gonzalez, Zayden Jose Chelossi, Kaydance Marie Clark, Carter James Dahm, MyLee Sue Earheart, Ashlynn Marie Engelgau, Robin Rose Freidenfelt, Abigail Lillian Giese-Maeva, Elizabeth Lorraine Marie Hance, Maxwell Lee Hendricks, Ryder William Jackson, Lonmonte Carlon Jefferson, Aden R Jimenez, Anyssa Jimenez, Donovan Drew Jones, Mary Elizabeth Jean Morrow, Natalia Grace Sandberg, Arwen Rain Schleeter, Tristan-Rayson Tameichi Tatekawa, Jolene Kaye Wilson.
Seventh grade: Kaylee Ann Armstrong, Kristopher Alan Baldwin, Emily Ann Marie Birmingham, Nevaeh Eva-Marie Borges, Madisyn Michaelle Brooksher, Brianna Salma Cedillo, Emelie Hanora Conatser, DeBarbieri, Devon Lynn DeBarbieri, Paetyn Apryl Elizabeth Eckert, Geraud Dashel-James, Gabriel Dimitri Glover, Damien James Hunt-Plummer, Mia A Johnson, Anastasia Charmain Desiree King, Ela Rose King, Alyssa Renee Massey, Ataya Cheyenne McLemore, Jayden Joseph Mendez-Franquero, Alexandra Cecilia Meza, Macie Lyn Olsen, Genesis Sarai Ortiz-Gonzalez, Raeanne Lynn Otero, Aubrey Ana Pita, Kesiah Adrian Rico, Hartley Jane Sguera, Christopher Efrain Silva, Yensein Asaret Silva-Ramirez, Jaylen Fay South, Roland Blaine Vannarath.
Eighth grade: Matthew Izaak Ashcraft, Kaylei Rae Barrionuevo, David Kenneth Chamberlain, Isabela Robbie Coffman, Hao Lei Cui, Halina-Lee Marie Ganong, Elizabeth Maylee Haas, Greysen Craig Johnson, Thayer Steven Kirk, Elliott Nicholas Moisa, Benjamin Ryan Pierce, Kristi Lynn Russell, Isabella Rosa Segura-Mendez, Logan Tyler Strop, Aubrey Grace Syrnyk, Raymond Jorge Walbert, Weiser, Justin Lee Weiser, Katherine Aurora Whitlock.
Grand Honor Roll
Sixth grade: Aiyana Rose Cleghorn, Jean Fettinger, Louden McSwain Foster, Sophia Ella Gehrt, Benjamin John Graham, Demitra Marie-Jordan Guthrie, Higgs-VanMater,Tarralynn Hill-Frazier, Kiera Jeanne Lonner, Cassandra Ann Miller, Sarah Kay Moon, Esperansa I Morales, Caleb Gregory Morton, Andrea Ongay,-Gudino, Carleigh Elena Peoples, Amaya Isabel Pinacho, Jorge Eduardo Triana, Andra Troi Wofford-Ousley,
Seventh grade: Zakiea Nicole Alcon, Nikolai Tristan Alibocas, Phineas Rudyard Chase, Cassandra Rose Dupuis, Willow Anneka Hancock, Arianna Kaylynn Hunter, Elliott Andrew Huntoon-DeRoche, Logan MJ Norton, Eliana Sofia Sandberg, Jayden Jonathan Soto, Grace Elizabeth Wilson.
Eighth grade: Jayden Michael Bassett, Gideon Levi Blake, Camille Nicole DeSmit, Patricia John Dougherty, Gillian Josephine Hundahl, Jett Daniel Johnson, Makhai Amon Johnson, Audrey Marie Langdon, Liliana Isabela Meza, Aida Ann Miller, Dianara Grace Pena-Hutchinson, Darwin Fernando Soto-Quintero.
Principal’s Honor Roll
Sixth grade: Ryder J Allen, Isabella Luna Armijo, Landon Frank Bogatay, Nisha Lila Singh Bradley, Annali Rose Budden, Jaiden Dean Burton-Rich, Talan James Chancellor, Robert Benjamin Davis, Nathan Thomas Ferns, Kinna Grace Woods Freid, Josiah John Gaede, Ainsley Garrett, Emma Grace Gettman, Alithea Elizabeth Hallock, Phoebe Evelyn Hewitt, Lillian Bridget-Carney Huck, Natalia Eleana Jordan, Daisy Alana Kupitz, Veronica Lav, Jacob Levi Martin, Emily Nichole Maynard, Payton Kay Michaelis, Ariah Rose Miller, Hope Carolina Moore, Jake Harley Neupert, Hope Carolina Moore, Jake Harley Neupert, Elaina Kacilynn Nork, Lucas Benjamin Perez, Brent Robert Peterson, Rose Dawn Purkhiser, Eleanor Soledad Rodriguez, Aeris Jean Saindon, Nathaniel Adam Soriano, Hazel Patricia Squibb, Sofia Annaleigh Ulloa, Dante William-Shanye Wakenight-Schoonover, Jason Jia Xu.
Seventh grade: Alondra J Arechiga, Elaina Mae Barnes, Azaria Brinna-Jane Blauser, Hydee Lynn Christian, Ella Mae Cox, Connor M. Frazier, Cindi Lynn Gallery, Ryan Michael Glidden, Brian Vincent Green, Andi Danielle Harmon, Alyssa Danielle Harris, Connor Zane Jackson, Eden Elizabeth Johnston, Katherine Anne Keyser, Noah Adam Kose, Anika Elizabeth Lonner, Jacie Kay Madden, Dakota A.S. McLendon, Natalie Alicea lark Miller, Marley Makai Ogao, Ulises Ortega Delgadillo, Bryce J Petersen, Samantha Ariana Pope, Angel G Ramirez, Jenae Sharon Rhine, Taylor Alexis Rochelle, Noemy Sanchez-LeonLeah Segura, Emma Rose Spriggs, Mattie Rae Westlake, Hallie Jade Williams, Neveah Koalani Yong.
Eighth grade: Dakota Mae Age, Lillian Carol Anderson, Dominic James Armijo, Christiana Aracely Blackwater-Garcia, Cassidy Ann Bogatay, Nathan Scott Carter, Ethan Nicholai Chinader, Radley Julion Clark, Mia X Dentinger, Aspen Sierra DuBois, Jacob Ryan Federico, Jesse Darrell Ferguson, Ashlee Violet Georgia, Keely Hall, Carter McKay Harmon, Augustus Paul Hendricks, Zia Mariposa Hill-Sparks, Miranda Nicole Jimenez-Hernandez, Josiah Jonathan Kupitz, Mercy Sara Li Rui Lassett-Egbert, Caleb Bryton Mann, Abigail Rose Martin, Isabella Virginia Rosalee Martinez-Guzman, Miles Austin McCalister, Joel Thomas James Mellentine, Cassadi Lee Michaelis, Dakota Rose Neese, Brooke Alexandra Nelson, Alyse Isabel Perez, Tara Jade Twitchell Piper, Melanie Marie Potter, Alexus Sanders, Isaac Don Thornton, Amanda Welly, Jack Cyrus Wong.