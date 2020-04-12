Honor roll, minimum 3.5 GPA
Sixth grade: Caleb Jeffrey Anspaughsnow, Skyla Ann Barr, Adilynn Marie Bicknell, Nisha Lila Singh Bradley, Parker Allan Carlson, Lance Phillip Duff, MyLee Sue Earheart, Robin Rose Reidenfelt, Espn Pearce Garcia, Elizabeth Lorraine Marie Hance, Tarralynn Hill-Frazier, Lillian Bridget-Carney Huck, Ryder William Jackson, Griffin James Johnson, Janet Matilda Luna-Ramirez, Emily Nichole Maynard, Chloe Dawn McFarlan, Payton Kay Michaelis, Mary Elizabeth Jean Morrow, Aiden Lee Odle, Carleigh Elena Peoples, Nayeli Allyce-Sue Peterson, Taylor Jo Lynn Phillips, Amaya Isabel Pinacho, Rebecca Lynn Runions, Connor James Scevers, Payden Vincent Scott, Madelin Claire Smith, Derek Charles Thornton.
Seventh grade: Kelsie Ann Anderson, Branden Asa, Madisyn Michaelle Brooksher, Arabella Elaine Carter, Brianna Salma Cedillo, Phineas Rudyard Chase, Easton Connor, Devon Lynn DeBarbieri, Madison Luane Derra, Cassandra Rose Dupuis, Savannah Rain Easter, Jose Luis Garcia, Dashel James Geraud, Walter Frank Hartley, Kyle Wade Hobbs, Damien James Hunt-Plummer, Ela Rose King, Anna Leigh Manchester, Alyssa Renee Massey, Alexandra Cecilia Meza, Adelyn Joyce Morehouse, Victor Nazarit Ramirez, Macie Lyn Olsen, Octavio Ortega, Raeanne Lynne Otero, Eliana Mata Serrato, Yensein Asaret Silva-Ramirez, Mattie Rae Westlake, Nevaeh Koalani Yong, Farrah Faith Zumwalt.
Eighth grade: Andrea Lee Rayne Anderson, Darrell Arthur Anspaughsnow, Jayden Michael Bassett, Tiffaney Sue Beach, David Kenneth Chamberlain, Isabela Robbie Coffman, Jamar Lee Cuellar, Hao Lei Cui, Jacob Ryan Federico, Roman Elijah Franco, Liam Garrett, Jesus Anayani Gomez-Gomez, Talyia Love Gonzalez-Brown, Audrey Marie Langdon, Aiden Michel McConnell, Liliana Isabela Meza, Aida Ann Miller, Winona Rose Pennell, Benjamin Ryan Pierce, Kayden Sophia Ruiz, Andrew Indalecio Segura-Mendez, Isabella Rosa Segura-Mendez, Logan Tyler Strop, Aubrey Grace Syrnyk, Raymond Jorge Walbert, Justin Lee Weiser, Katherine Aurora Whitlock.